Inter Zielinski e Taremi verso Monza Nuovi a caccia di minuti – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’ha alzato le aspettative e l’asticella dopo aver vinto contro l’Atalanta in maniera così netta. Icercano ancora, Piotre Mehdidi spazio per Tuttosport. SPAZIO – Ci sono 6 partite in programma alla fine della sosta fino alla sosta successiva per le nazionali. 4 di campionato, 2 di Champions League. Settembre è un mese estremamente impegnativo per l’, che dopo l’Atalanta ha dimostrato il motivo per cui è la favorita numero uno per lo Scudetto. Le energie da spendere saranno molte, isono adi spazio eper entrare nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Fino ad ora l’allenatore ha fatto utilizzo degli stessi giocatori: le uniche eccezioni sono state Yann Bisseck a Genova e Mehdicon il Lecce, che hanno giocato per problemi dei titolari Benjamin Pavard e Lautaro Martinez.