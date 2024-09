Il Fisco voleva bruciarmi pubblicamente sul rogo invece di ascoltare le mie ragioni Ho patteggiato per proteggere i miei figli | Shakira furiosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nel novembre 2023ha ammesso di aver evaso 14.5 milioni di euro nelle dichiarazioni dei redditi fra il 2012 e 2014, accettando il pagamento di una multa milionaria per evitare una condanna e il carcere. Solo oggi la superstar della musica si è sfogata con una lunga lettera sul quotidiano El Mundo. La popstar parte col botto: “Il processo del, il divorzio mediatico erano uno spettacolo troppo allettante per perderselo. Ma la cosa più frustrante è stata verificare che un’istituzione dello Stato sembrava più interessata asulche adle mie. È stata una ricostruzione artificiosa per dimostrare che avevo residenza fiscale in Spagna dal 2011 e così creare doveri che non esistevano”. La cantante ha certamente confermato viaggiava in Spagna per la sua relazione con Gerard Piqué, allora calciatore del Barcellona F.