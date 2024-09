Equilibri politici e polemiche Forza Italia presenta il neoassessore L’ex silurato promette battaglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da una parteaugura buon lavoro al neo assessore, in consiglio comunale a Codogno, dall’altra l’opposizione che difende l’assessore "". E l’interessato che annuncia per oggi una conferenza stampa di fuoco. Il protagonista di questa vicenda è Severino Giovannini,assessore sostituito per il cambiamento di assettidovuto alle dimissioni, a luglio, di due membri della sua lista civica confluiti in. Giovannini, alle ultime amministrative codognine, era stato il politico più votato con 439 voti e con la sua civica che si era attestata come secondapolitica con il 19,5 per cento. Il sindaco Francesco Passerini ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore 71enne ai Lavori pubblici, Luigi Mori.