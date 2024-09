Dengue | segnalati a Trieste un caso accertato e uno sospetto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi) ha comunicato che "ieri sera sono statidue casi (unoe uno in fase di accertamento) di, al rientro da un viaggio in una delle zone considerate endemiche. Al momento non risultano altri passeggeri a rischio arrivati a". Come da Piano regionale 2024-2025 per l'implementazione del Piano di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi, si è già provveduto ad "effettuare il sopralluogo nella zona di residenza dele ad attivare preventivamente i protocolli nazionali e internazionali per limitare il diffondersi della malattia".