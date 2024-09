Crollano le Borse asiatiche mercati europei aprono in rosso | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 – Dopo il lunedì nero del 5 agosto lo schema del “crollo” dellemondiali sembra ripresentarsi (anche se con numeri meno pesanti). Anche un mese fa tutto era cominciato dall’Asia sulla scorta di alcuni dubbi sulla solidità dell’economia mondiale e statunitense in particolare. Tonfo dei tecnologici con Nvidia. Prosegue il calo del petrolio Il tonfo di ieri di Wall Street e delledi oggi, affossate dal crollo di Nvidia e dei tecnologici, si fa infatti sentire anche in Europa, dove i listini hanno cominciato male la seduta, con il nervosismo sulla crescita economica mondiale che torna a serpeggiare tra gli investitori. Nelle prime ore di contrattazione Parigi cede lo 0,8%, Milano, Francoforte e Londra lo 0,7% mentre a New York i future restano negativi, con quelli sul Nasdaq in calo dello 0,6% e quelli sull'S&P 500 dello 0,4%.