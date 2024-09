Cantieri sanità pensioni scuola | Governo in manovra

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Entro il 20 settembre, occorre presentare (anche a Bruxelles) il Programma strutturale di bilancio che ipoteca i nostri conti fino al 2027. E tra Superbonus e patto di stabilità, per il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti la strada appare molto stretta. Settembre andiamo è tempo di tagliare. È partita la transumanza dei capitoli di spesa - meglio sarebbe dire di risparmio, data la situazione - nel bilancio statale sotto l’occhio vigile di Daria Perrotta, la nuova ragioniere generale dello Stato, che debutta e affianca Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia in quota Lega, ma che sarà costretto a deludere gran parte delle aspettative del suo partito a partire dalle. Perrotta deve far dimenticare in fretta il suo predecessore, Biagio Mazzotta, ora ai vertici di Fin, che sul Superbonus non ci ha visto lungo.