Affare Sangiuliano | il Paese ‘ostaggio’ di un profilo Instagram

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tra i tanti aspetti sorprendenti dell’affaire-Boccia ce n’è uno, più di tutti gli altri, che merita la nostra attenzione. Non riguarda ilgiudiziario, tutto da dimostrare e finora indimostrato, né quello politico, pur rilevante. Non contempla nemmeno il piano etico, per quanto tutt’altro che trascurabile: e adesso come si esce dall’imbarazzo in cui il ministro - e con lui il ministero che rappresenta e perfino il governo di cui fa parte - è precipitato nel giro di una settimana di fine estate? La vera cifra di novità non sta nella vicenda in sé, ma nel modo, anzi nel metodo, con cui si sta dipanando: una sola donna – teoricamente l’anello più debole del sistema – che tiene in pugno tutti.