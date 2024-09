Accoltella il fratello dopo una lite | va a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ilun litigio in casa, chiuse le indagini per il tunisino di 38 anni che avrebbe quasi ucciso il parente, in via Jesi, il 6 maggio dello scorso anno. Per lo straniero, di professione pescatore, è stato chiesto il rinvio ama l’accusa per lui è cambiata, non più tentato omicidio ma lesioni personali aggravate. Affronterà l’udienza predibattimentale, prevista con la riforma Cartabia, il prossimo 27 settembre, difeso dall’avvocato Mauro Diamantini. L’uomo è accusato di aver colpito il, 30enne all’epoca dei fatti, con un coltello da cucina di quelli usati per la pizza, in più parti del corpo e di averlo fatto finire in ospedale, ricoverato in Rianimazione, con trenta giorni di prognosi.