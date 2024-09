A che ora Italia-San Marino U21 e dove vederla in tv | programma streaming convocati Nunziata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’affronterà Sannelle qualificazioni agli Europei Under 21. L’appuntamento è per giovedì 5 settembre (ore 16.45), quando la nostra Nazionale scenderà in campo a Latina per sfidare i pari età della compagine sammarinese. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico contro il fanalino di coda del raggruppamento e puntano a ottenere una vittoria fondamentale per confermarsi in testa al gruppo A davanti a Irlanda e Norvegia (rispettivamente attardate di due e tre punti dopo sette partite disputate). Il CT Carmineha presentato l’incontro in questo modo: “C’è qualche novità perché è giusto che chi merita venga chiamato. Qualcuno ha un pò di minutaggio in più, altri hanno giocato meno. Ci sono giocatori con degli acciacchi e diversi diffidati, dovremo gestire questa situazione nel miglior modo possibile“.