Volkswagen verso chiusure storiche | Germania in crisi?

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) La locomotiva d’Europa sta rischiando grosso.ha annunciato, per la prima volta in 87 anni, di essere pronta a chiudere stabilimenti nel paese. L’ennesima pessima notizia per il cancelliere Scholz, sempre più traballante. Dopo la batosta alle elezioni europee di giugno è arrivata quella dello scorso weekend. Nelle elezioni regionali in Turingia e Sassonia ha trionfato, prima volta dal 1945, un partito di estrema destra, l’AfD. Ed ora il taglio dello storico marchio automobilistico tedesco, che vuol dire migliaia di posti di lavoro a rischio. Effetto domino, a circa un anno dalle elezioni nazionali. Il punto di partenza del declino tedesco è iniziato nel 2015, proprio con lo scandalo del marchio storico dell’automotive nazionale, la. E l’annuncio di ieri va visto sotto questo punto di vista. La casa automobilistica tedesca è in rosso e deve tagliare i costi.