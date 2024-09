Voli per ragazzi fragili | Oltre le aspettative

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Dovevano essere 15 e invece sono diventati 40. Il primo evento dedicato alla "Fly Therapy" organizzato nella giornata di sabato all’aeroporto Francesco Baracca di Lugo è stato un vero successo. "Ci aspettavamo qualche ragazzo o ragazza in più rispetto alle 15 presenze iniziali – spiega il presidente dell’Aeroclub Oriano Callegati – e invece ne sono arrivati molti di più, 40 in tutto. E’ stata una sorpresa anche per noi ma eravamo preparati ad accoglierli nel migliore dei modi". Io con difficoltà ai quali è stato dedicato l’evento, hanno potuto quindi volare a bordo dei veligestiti da piloti esperti, opportunamente formati per lavorare con persone con disabilità. "Quando scendevano dall’aereo, dopo essere stati in volo, sorridevano tutti – racconta Callegati –.