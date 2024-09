US Open 2024 Errani e Vavassori nella storia del tennis italiano Seconda coppia azzurra dopo 12 anni in semifinale Slam nel doppio misto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024) Saraed Andreahanno conquistato lanel torneo diallo USe soprattutto hanno eguagliato il miglior risultato di sempre per unatutta italiana. Erano ben dodiciche dueti del Bel Paese non riuscivano a raggiungere questo traguardo in uno, gli ultimi e anche gli unici erano stati Daniele Bracciali e Roberta Vinci nell’Australiandel 2012. Unache si è formata in occasione delle Olimpiadi di Parigi, dove è stata eliminata ai quarti di finale con tanti rimpianti. A New York è arrivata poi la decisione di giocare ancora insieme e quest’oggi una fantastica vittoria per 6-3 6-4 contro il duo composto da Su-wei Hsieh e Jan Zielinski. Adesso inaffronteranno gli americani Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic.