Stramaccioni | Mercato Inter a posto! Da puntellare due posizioni

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)nel corso di un suovento su DAZN, ha espresso la sua opinione al termine del, in particolare sull’e le possibili mosse di. L’ANALISI SUL– Andreaha analizzato così la situazione legata al, soprattutto riguardo i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi: «Dopo questocosì lungo, credo che l’sia a. In futuro ci saranno alcuneda, come per esempio su Joaquin Correa e Marko Arnautovic. L’infortunio di Tajon Buchanan lasciava uno spazio sulla fascia o sul centrale, ma che però è stato colmato».-News - Ultime notizie e calcio- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «! Dadue») ©-News.