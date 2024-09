Ruba da un’auto dispositivo salvavita di una bambina l’appello disperato del padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Un episodio di estrema gravità si è verificato a Portici, dove è statoto unappartenente a unadi 3 anni affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, una rara e grave patologia. Il furto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 2 settembre 2024, tra le 16 e le 19, in via Diaz 97. A denunciare l’accaduto è stato Riccardo Fernandes, consigliere comunale di Portici. Il, un macchinario essenziale per la sopravvivenza della, era stato lasciato nell’auto del nonno mentre questi aiutava la nipotina a scendere dal veicolo. Quando il nonno è tornato alla macchina, ilera scomparso.