Roberta Di Padua incinta l’annuncio di Vicinanza gonfia il gossip | Ecco il sesso del bebè

(Di martedì 3 settembre 2024) Super annuncio al pubblico da parte di Alessandrosul futuro della sua relazione conDi. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, è ospite in questi giorni all’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Alessandro ha colto l’occasione di questa importante vetrina mondana per fare una rivelazione davanti ai fotografi e alle telecamere di tutto il mondo, riguardante. Non sono servite parole, è bastato un gesto, e il pubblico ha capito subito tutto. “Di”. Come sanno i fan della coppia, da giorni circolano voci di una possibile gravidanza per l’ex dama del Trono Over. La coppia aveva lanciato di recente alcuni messaggi via social e, in alcune interviste dei mesi scorsi, come quella a Verissimo, Alessandro avevo parlato del sogno di diventare genitore. Ebbene, il momento sembra essere finalmente arrivato.