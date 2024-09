Pd | Ascani ' prossimità favorisce mobilitazione e entusiasmo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Il Partito democratico è tornato a essere un partito di, tra le persone e per le persone. Non possiamo negare alcuni errori del passato che hanno appannato il suo tratto costitutivo: la capacità di appassionare cittadine e cittadini, mobilitarli attorno a un progetto condiviso di libertà e giustizia sociale". Così Anna, deputata dem e Vicepresidente della Camera dei deputati, intervenendo ieri sera alla Festa dell'Unità di Terni. "È come se il partito si fosse percepito come il grande idraulico del Paese, pronto a intervenire quando si rompe un tubo, per tamponare le criticità con responsabilità e competenza. Ma questo lo ha allontanato dalla gente. Adesso le cose sono cambiate. Sia per la capacità di Schlein di riaccendere l'della base e di raccogliere energie per una battaglia da combattere.