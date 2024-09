Parigi 2024 Manuel Bortuzzo è bronzo nei 100 rana | Per me è come un oro

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 3 settembre 2024) (Adnkronos) –ha conquistato la medaglia dinei 100SB4. Con il tempo di 1’42?52 è arrivato terzo, dietro al greco Antonios Tsapatakis (argento con 1’36”16) e a Dmitrii Cherniaev (oro con 1’32?20). “Emozioni indescrivibili. Ci speravo, non ho mai vinto niente: – ha dettoal microfono di Rai Sport – sono arrivato quinto e quarto agli Europei, quinto ai Mondiali. Terzo alle Paralimpiadi era quello che forse meno mi aspettavo ed è quello che meglio è riuscito. Il tempo pure è buono: di nuovo il mio migliore e nuovo record italiano. Non so cosa dire: è bellissimo”. E poi ancora: “Questa medaglia per me èun oro, ha lo stesso valore. Era già tanto per me essere qua, prendere pure una medaglia Se sono qui lo devo al mio allenatore, Francesco, che di sicuro è qui sugli spalti e starà piangendo.