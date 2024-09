Osimhen Marino non ci sta e avverte tutti | che critica contro il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Pierpaoloha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, trattando principalmente la questione legata alla cessione dial Galatasaray. Il futuro di Victorè ormai delineato: il calciatore nigeriano riparte dal Galatasaray, dopo un’estate tormentata da separato in casa. Da tempo era ormai nota la volontà da parte dell’attaccante di non indossare più la maglia del club partenopeo (così come confermato in un secondo momento anche dal direttore dell’area sportiva, Giovanni Manna), ma fino agli ultimi giorni di mercato non si è concretizzato il suo addio al club di Aurelio De Laurentiis. Il colpo di scena, però, è arrivato quando la sessione estiva si è chiusa in Serie A, a poche ore dall’affare saltato con l’Arabia Saudita, con il Galatasaray che ha fiutato l’affare, assicurandosi il prestito del calciatore fino al prossimo 30 giugno.