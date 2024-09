Louis Vitton Cup 2024 Luna Rossa è eccezionale con Emirates | gli Azzurri battono i Kiwi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) Barcellona, 3 settembre,– Ancora una solida e netta vittoria di, che questa volta batte il DefenderTeam New Zealand nei Round Robin dellaVuitton Cup. Un fronte temporalesco su Barcellona, con fulmini e lampi sul campo di regata, ha permesso al Comitato di far disputare solo due dei match in programma oggi, rendendo complicatissimo il lavoro degli equipaggi, a causa della pioggia e del vento da NW molto rafficato e incostante. MATCH #17 – NZL vs ITA Partito in leggero ritardo per permettere al Comitato di riallineare il percorso dopo un salto di vento, il match non ha deluso le aspettative.vince nettamente la partenza, tagliando la linea davanti e in controllo sui, che sono costretti a virare. Nella manovra,Team New Zealand perde il controllo del timone e cade dai foil.