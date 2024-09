Le piace Meloni come premier? | Rossella Brescia una lezione epica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Tutti pazzi per Rds parte oggi con la nuova stagione. Il programma di intrattenimento mattutino più amato della radiofonia italiana compie 18 anni, diventa maggiorenne, ed è più che mai “pazzo” per, colei che esattamente da 18 anni è la voce guida, il punto di riferimento, l'estro più geniale nelle imitazioni e nei proverbiali scherzi che, all'inizio di ogni giornata, dalle 7 alle 10, mettono di buon umore e riescono a far tornare ragazzi tanto gli ascoltatori quanto chi,e la sua gang (Ciccio, Baz e Francesca Manzini) questi scherzi li realizza. Proprio di tempo, passioni, vita e impegni abbiamo parlato con con la ballerina-conduttrice-attrice pugliese che quest'anno festeggia anche i suoi primi trent'anni di carriera che si compiono con la conclusione delle riprese del film Jastimari in cuiè stata diretta da Riccardo Cannella.