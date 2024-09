L’appello della Svezia | Fuori la tecnologia dalla portata dei bambini al di sotto dei 2 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Teneteladeial didei due”. L’Agenzia per la salute pubblica svedese esorta i genitori a non esporre i piccoli agli schermi tv e ai dispositivi elettronici. “Da troppo tempo gli smartphone e altri dispositivi sono diventati onnipresenti nelle vite dei nostri figli”, ha affermato il ministrosalute pubblica svedese Jakob Fomed. Negli ultimil’Agenzia ha condotto alcuni studi che dimostrano come l’eccessivo tempo trascorso davanti agli schermi possa compromettere nel lungo periodo il sonno e portare a sintomi depressivi a alla perdita di attenzione per il proprio corpo. È altresì raccomandabile che i dispositivi elettronici siano spenti e lasciatidalle camere da letto durante la notte.