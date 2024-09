Ita Airways ripristinata la tratta Roma Fiumicino-Tel Aviv

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – A partire dal 5 settembre sarà ripristinato il collegamento trae TelBen Gurion. Lo rende noto Ita. Nello specifico, la Compagnia opererà inizialmente una frequenza giornaliera in orario diurno, come di seguito specificato: AZ806-Tel, in partenza dallo scalono alle ore 09:10 e arrivo in Israele alle 13:30 locali; AZ807 Tel, in partenza dalla città israeliana alle ore 14:30 locali con arrivo in Italia alle 17:15. Itainoltre, si legge in una nota, riprenderà dal 1° ottobre i voli programmati in orario notturno (AZ810 daa Tele AZ809 da Tel), al momento sospesi fino al prossimo 30 settembre.