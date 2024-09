Europei juniores di bocce Sofia Pistolesi vince la medaglia d’argento Per un solo punto non ha conquistato l’oro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Aglididi Innsbruck si è messa al collo la, campionessa d’Italiaa squadre con la sua Bocciofila Morrovalle. Lei è la detentrice del record del mondo di tiro di precisione e in questa specialità è stata schierata dai ct azzurri agli. Lanon ha tradito le attese: miglior punteggio nelle manches di qualificazione, miglior punteggio in semifinale e qualificazione in finale in carrozza. Nel match decisivo ha affrontato la francese Lena Vanderberghe autrice di una prova eccezionale imponendosi 17-16. È mancato unbersaglio in più allaper conquistare un oro che avrebbe meritato, ma in finale la Vanderberghe non ha rubato nulla dimostrando precisione nelle bocciate al volo.