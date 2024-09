Erdogan sorprende l' Occidente e si avvicina alla Russia | la richiesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) La Turchia conferma di voler entrare a far parte del gruppo Brics e il presidente Recep Tayyipha accettato l'invito del governo russo a partecipare al prossimo vertice del gruppo, in programma in. La notizia è rimbalzata sui media turchi dopo essere stata inizialmente diffusa inper bocca di Yury Usakov stretto consulente del Cremlino, che ha specificato che il presidente turco si recherà a nella città di Kazan, nella regione russa del Tatarstan, per il vertice previsto dal 22 al 24 ottobre. Solo ieri invece l'agenzia Bloomberg aveva reso noto, citando fonti di Ankara, che la Turchia ha presentato domanda di ingresso nei Brics. Una notizia la cui conferma è arrivata per bocca del portavoce del governo Omer Celik oggi.