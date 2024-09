Crollano tutte le balle sul reddito di cittadinanza | ecco la prova definitiva che imbarazza Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Su un platea potenziale di 350mila persone, negli ultimi quattro mesi del 2023 i beneficiari sono stati appena 33.055. In sostanza meno di uno su dieci degli aventi diritto teorici. Un po' meglio nella prima metà di quest'anno: 92.683 percettori su 615mila stimati (per tutto il 2024).li i numeri del Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), la misura che insieme all'Assegno di inclusione ha sostituito ildi. Si tratta di cifre che danno ragione alla narrazione del governo Meloni, che ha sempre additato il sussidio grillino come un regalo a furbetti e scansafatiche. E che fanno crollare le bufale montate dalla sinistra suldi.