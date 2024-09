Critiche a Chiara Ferragni per l’esposizione di Paloma sui social la sua risposta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 3 settembre 2024)dopo aver passato gli ultimi tre mesi a giro per il mondo (seguendo i suoi tag su Instagram: Budapest, Ibiza, Corsica, Mykonos, Forte dei Marmi, Maratea, Palma di Maiorca, Isole Eolie e Capri), è tornata a Milano e lo ha fatto sapere ai follower con un bel carosello di foto. Nell’album di foto (20 in totale) in ben 7 apparee questo è stato notato dai fan, dato che nel corso dell’estate di lei si erano un po’ perse le tracce. E ovviamente sono piovute le. “Ora solo foto con il cane? Ti prego, chi è che ti consiglia di fare queste cose?“, ha chiesto uno. “Povera, ha sempre un’aria così triste“, ha scritto un’altra. Commenti pubblici a cuiha deciso di rispondere un po’ piccata. Al primo ha replicato: “Il mio cervello?“, mentre alla seconda ha scritto: “Anche terapisti canini“.