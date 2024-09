Cinema tra Champagne e Portobello | Napoli e la Campania alla Mostra di Venezia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Un grande applauso dedicato al ricordo del produttore Gaetano Di Vaio e del drammaturgo e attore Enzo Moscato, insieme alle anticipazioni e ai dati sull’attività svolta hanno avviato al Lido l’incontro “La81madeldi”, l’iniziativa promossa dFilm Commission Regione. Tante le produzioni annunciate in questa occasione, tutte sostenute dFondazione presieduta da Titta Fiore e diretta da Maurizio Gemma, come, per citare qualche titolo, “” che Marco Bellocchio sta per cominciare a girare anche asul caso Tortora, “– Peppino Di Capri” di Cinzia TH Torrini film tv Rai girato nel prossimo autunno, per cinque settimane, tra Capri ee “Roberta Mente notaio in Sorrento” che Vincenzo Pirrotta girerà in autunno utilizzando le numerose e suggestive location che offre la splendida costiera sorrentina.