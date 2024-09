Caso Boccia Sangiuliano resiste | Mai un euro del ministero per i suoi viaggi l’ho ribadito a Meloni E non ha avuto carte riservate sul G7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Sono stato a colloquio con il presidente del Consiglio, Giorgia, per ribadire la verità delle mie affermazioni contenute nella lettera inviata questa mattina al quotidiano La Stampa: mai undel, neanche per un caffè, è stato impiegato pere soggiorni della dottoressa Maria Rosariache, rispetto all’organizzazione del G7 Cultura, non ha maiaccesso a documenti di natura riservata”. Il ministro della Cultura Gennaroal pressing per farlo dimettere dopo lo scandalo nato intorno alla 41enne, sedicente consulente del Mic, sospettata di aver ricevuto rimborsi pubblici senza titolo e di averaccesso a documenti riservati del prossimo G7 della Cultura, in programma a settembre a Pompei. Martedì pomeriggio il ministro è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier in un colloquio durato oltre un’ora e mezza.