Caro Fedez avete molto cavalcato i media nei tempi d’oro con tua moglie Ma i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte | Myrta Merlino risponde al rapper

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Prima delle vacanze estive sembrava fosse scoppiata la “pace” trae l’inviato di “Pomeriggio 5” Michel Dessì che ha seguito per giorni interi le vicende legate alla separazione dei Ferragnez, proprio sotto la casa della coppia a CityLife, a Milano. Eppure qualche giorno dopo, spenti i riflettori del contenitore pomeridiano condotto da, ilè tornato a parlare della trasmissione durante una chiacchierata su Twitch con lo streamer Il Rosso. “Da quant’è che fai Twitch tu? Un anno e mezzo? Sei già in burnout? – aveva dichiarato– Perché credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo o comunque con la tua squadra quello che fa Pomeriggio 5. Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m**da. Il tuo è un programma di m**da ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo.