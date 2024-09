Cade dal lucernario del capannone | gravissima bambina di nove anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Marcheno, (Brescia) 3 settembre 2024 – Una bimba di appenadi Marcheno dalle scorse ore è ricoverata all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo dove è sottoposta a cure intensive nel reparto pediatrico dopo che è rimasta gravemente ferita sabato pomeriggio in seguito alla caduta da unsul tetto di una fabbrica di armi di cui il padre è custode. L’incidente si è verificato in un momento libero. Il nucleo famigliare originario del Burkina Faso, stava per uscire a fare una passeggiata quando sono accaduti i fatti. La mamma della bimba, mentre si preparava si è resa conto che la figlioletta si era allontanata e così ha iniziato a cercarla per tutto l’appartamento, senza però riuscire a trovarla. Il padre ha deciso di controllare all’interno di uno dei capannoni dell’azienda adiacente alla loro abitazione: una fabbrica di armi dove lavora da tempo come custode.