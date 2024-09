Bufala Fest a Napoli la filiera bufalina in primo piano dal 4 all’8 settembre

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 3 settembre 2024) L’ottava edizione diè stata presentata a bordo della MSC World Europa e si terra a Piazza Municipio. Gusto, arte, inclusione e diffusione del valore della diversità. E’ questa l’essenza della ottava edizione delche si terrà nella bellissima Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, dal 4. Cinque giornate di degustazione ma anche di promozione e valorizzazione dellaattraverso 37 stand che proporranno piatti a base di latte, latticini e formaggi senza dimenticare carni, salumi e tante altre prelibatezze. Il Villaggio diè aperto tutti i giorni, come detto dal 42024, dalle ore 12:30 alle ore 24:00. L’ingresso è gratuito, così come la visione degli show cooking in programma nell’Arena del Gusto.