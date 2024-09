Boato nella notte terremoto a Coassolo Torinese | la paura sui social

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Una scossa didi magnitudo 2.6 è stata registratadi oggi, martedì 3 settembre 2024, con ipocentro localizzato a circa quattro chilometri a nord dell’abitato di, a una profondità di sei chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione della zona, svegliando molte persone che in quel momento stavano dormendo. Suinetwork, diversi abitanti hanno descritto l’evento come un “grande, breve ma intenso, come un’esplosione”. Nonostante il forte rumore percepito, al momento non si registrano danni a persone o cose. I centri abitati vicini all’epicentro includono Lanzo, che con i suoi circa 5.000 abitanti è il comune più popoloso nel raggio di dieci chilometri. Per trovare una cittadina con oltre 15.000 abitanti, bisogna invece spingersi fino a Ciriè, situata a 16 chilometri di distanza, che conta circa 18.