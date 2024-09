Attaccante arrestato dalla Polizia | due donne lo accusano di violenze

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 3 settembre 2024) Il popolare centravanti è stato denunciato da una delle due vittime dell’aggressione per un episodio di violenza accaduto in casa dello stessoRafa Mir, 27 ennedel Valencia, club che milita nella Liga spagnola, è stato, insieme ad un altro uomo accusato dello stesso reato, per un presunto reato di violenza sessuale. Secondo quanto riportato dai media locali, fonti investigative indicano che questa presunta violenza sessuale sarebbe stata commessa contro duedi circa 25 anni nell’abitazione privata del calciatore. Gravi accuse per l’– Cityrumors,.it – Ansa foto Rafael Mir Vicente, meglio noto come Rafa Mir, è un calciatore spagnolo, nato il 18 giugno 1997 a Murcia nel sud della Spagna. Alto 191 cm è un classico centravanti dal fisico possente.