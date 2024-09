Atalanta altra tegola | Djimsiti si ferma in nazionale problema muscolare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024)in casa: Beratha rimediato un infortunio nel ritiro dell’Albania, dove stava preparando gli impegni di Nations League contro Ucraina e Georgia. Il centrale della Dea ha sofferto unche lo costringerò a restare fermo ai box senza partecipare alle due gare in programma rispettivamente il 7 settembre a Praga e il 10 settembre a Tirana.dovrebbe fare presto rientro a Bergamo, atteso a Zingonia per essere valutato dallo staff medico nerazzurro che con ogni probabilità lo sottoporrà ad accertamenti clinici approfonditi per stabilire l’effettiva entità dellatica, di natura. Nel reparto difensivo nelle prime gare della nuova stagione Gasperini ha dovuto già fare a meno del lungo degente Giorgio Scalvini e del bosniaco Sead Kolasinac.