Antonio Cirigliano chi è il fidanzato di Angelina Mango | È il mio primo fan

(Di martedì 3 settembre 2024)è fidanzata conda circa due anni e mezzo. Chitarrista, originario di Potenza, ha 24 anni e condivide con lei la passione per la musica, accompagnandola in ogni momento importante della sua carriera artistica. I due sono piuttosto riservati e non condividono molti scatti insieme sui social. Musicista originario di Potenza,non è soltanto ildi, ma è anche il suo più grande fan e collega. La loro storia è iniziata con una profonda amicizia, nata dalla passione comune per la musica che li ha portati a condividere ogni aspetto della loro vita, oltreché svariati concerti insieme in giro per l’Italia (incluso il Concerto delmaggio dell’anno scorso). Si sono conosciuti, come spesso accade, grazie a degli amici in comune, ma ben presto si sono resi conto che quella bella amicizia era molto di più.