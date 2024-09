Temptation Island 13 grave testimonianza su Fabio | ha preso in giro anche gli autori?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sara esono la quinta coppia presentata per la seconda edizione di2024 ma a quanto pare i due ragazzi (e in particolar modo) potrebbero aver mentito alla redazione durante i casting. Lei è di Ravenna e ha 22 anni mentre lui vive in Calabria, in un paesino in provincia di Catanzaro. Un ex amico diha voluto però smascherare le presunte bugie raccontate aglipubblicando un video su Tik Tok (il suo profilo è @francescovescio) in cui ha raccontato tutto quello che sa sulla “coppia”: scopriamo cosa ha dichiarato.13, Sara e: sconcertante segnalazione sulla quinta coppia Di seguito la clamorosadi Francesco Vescio sul conto della coppia di13 presentata già sui social. Di seguito le parole tratte dal video pubblicato su Tik Tok: “Il più falso della Calabria.