Strage di Cutro sulle chat il ping pong tra Finanza e Capitaneria | Errori? Fidarci Li abbiamo chiamati ma non sono mai usciti

(Di lunedì 2 settembre 2024) “L’unico errore?della Guardia di“, “Allachiesto l’intervento a mezzanotte ma nonmai”. Ildelle responsabilità è ciò che emerge, secondo la Procura di Crotone, dalle comunicazioni tra i corpi di Stato che sarebbero dovuti intervenire nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 in soccorso del caicco “Summer Love”, a bordo del quale si trovavano decine di migranti: i morti accertati furono 94, tra cui 35 bambini, mentre di altre decine di persone non si è più saputo niente. Nell’informativa di 650 pagine depositata dal Reparto operativo dei carabinieri di Crotonefinite anche comunicazioni e messaggi anche con canali non ufficiali, come lewhatsapp. Alcuni di questi attiora noti dopo la pubblicazione da parte di Repubblica.it.