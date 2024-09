Spalletti ‘taglia’ Acerbi | Facile portarlo ma poi trattasi due cose!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)taglia praticamente Francescodalla Nazionale. Il CT, in conferenza stampa, ha parlato in questa maniera del difensore dell’Inter. NUOVE LEVE – Luciano, in conferenza stampa, dopo aver parlato delle condizioni di Alessandro Bastoni, ha parlato anche delle altre convocazioni. Il suo intervento: «portare, perché se portostai tranquillo che porto qualcosa di sicuro. Però poidi giocare una competizione tra due anni, di creare un qualcosa di duraturo negli anni. Un giocatore di 27-28-30 è ancora adatto a giocare ed è un usato sicuro, ma il loro risultato si può modificare di poco. Un ragazzo di 22 anni può avere invece una crescita differente facendolo giocare e dandogli fiducia in competizioni che non ha mai giocato. Lo stesso discorso divale anche per Jorginho».