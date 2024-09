Si accendono di nuovo le luci al ’Del Duca’ L’Ascoli prova a riconquistare i suoi tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tornano a riaccendersi leal Del Duca. Da quella fatidica quanto drammatica serata del 10 maggio di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. Staseratornerà ad aprire il proprio campionato casalingo con l’inedita sfida (avvio alle ore 20.45) che vedrà sulla strada dei bianconeri la Pianese. In questo calcio agostano abbiamo assistito alle due sfide della Coppa Italia di serie C con Gubbio (2-1) ed Arezzo (2-1), occasioni servite come una sorta di prove generali prima di aggiustare il tiro ed iniziare a fare sul serio a Ferrara contro la Spal (2-2). In maniera assolutamente inattesa qui le cose si erano subito messe benissimo, ma poi nel giro di qualche minuto tutto è stato rimescolato in favore degli estensi. Ora chiaramente in casa servirà quella vittoria necessaria e in grado di lanciare la vera corsa del