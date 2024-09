Rivelato il segreto a Conte su Kvaratskhelia | Così può segnare più gol

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Consiglio importante per Antoniosu come utilizzare al meglio: arriva il suggerimento dalla Georgia Khvichaha cominciato la stagione con un ottimo piglio. L’arrivo di Antoniosembra averlo vivacizzato in fase offensiva, tant’è che con il Bologna sono arrivati un gol e un assist; con il Parma, invece, una prestazione da vero leader e trascinatore, anche senza marcare il segno nel tabellino. L’attaccante georgiano in questo momento è a lavoro con la dirigenza e il suo agente per rinnovare il contratto con il Napoli. Il club azzurro ha fatto di tutto per blindare il ragazzo, rifiutando cifre altissime da parte del PSG pur di non cederlo da quest’estate. Antonioha chiesto e ottenuto la permanenza di Kvara, che sta ripagando con ottime performance e sacrificio.