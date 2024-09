Osimhen al Galatasaray Istanbul è in festa | cosa sta succedendo all’aeroporto – VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Victorabbraccia i suoi nuovi tifosi: è tutto pronto per il passaggio dell’attaccante nigeriano dal Napoli al. L’affare sarà a titolo temporaneo. Alla fine, l’epilogo che non ti aspetti: il Napoli si accinge a salutare ufficialmente Victor Osimhem, pronto a sua volta a diventare un nuovo giocatore del. L’annuncio definitivo è previsto nelle prossime ore, dopo che in giornata è stato trovato l’accordo tra tutte le parti in causa per il trasferimento. Operazione a titolo temporaneo, con il calciatore che rinnoverà prima il suo contratto con il Napoli fino al 2027, con l’ingaggio che sarà poi coperto, almeno per questa stagione, dal club del campionato turco.