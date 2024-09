Omicidio di Sharon Verzeni | Moussa Sangare interrogato in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo, 2 settembre 2024 - È cominciato neldi Bergamo l'rio diil trentenne accusato diaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per aver ucciso con 4 coltellatela notte tra il 29 e 30 luglio scorsi a Terno d'Isola., reo confesso, saràrio dalla gip Raffaella Mascarino, la quale dovrà decidere, si presume in giornata, sulla richiesta di convalida del fermo e della misura della custodia cautelare inavanzata dalla Procura. La sorella Intanto la sorella dell’omicida, Awa, confessa di aver sempre temuto il carattere violento del fratello. «Ho avuto paura di morire anche io. Mio fratello ha tentato di uccidermi. Quello che ha fatto apoteva succedere a me. Ne sono convinta”. "È stata un'escalation — dice -. Io e mia madre Kadiatou abbiamo fatto di tutto per aiutarlo.