Non si spegne l’incendio sui monti Cimadors e Lisert paura in Friuli

(Di lunedì 2 settembre 2024) InVenezia Giulia continuano le operazioni di spegnimento per due grandi incendi che da giorni stanno devastando ampie aree della regione. I roghi principali si sono sviluppati sul montee al, vicino a Monfalcone (Gorizia), e si aggiungono ad altri di minore entità che hanno colpito la zona. Incendio sul Montesul monte, scoppiato il 19 agosto a causa di un fulmine, ha già distrutto circa cento ettari di vegetazione. Durante la notte, i vigili del fuoco di Udine hanno monitorato i centri abitati di Paliuz e Borgo di Mezzo utilizzando droni per assicurarsi che le fiamme non raggiungessero le abitazioni. Le operazioni di spegnimento riprenderanno questa mattina con l’intervento di tre elicotteri.