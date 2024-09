Non dobbiamo perdere mai la nostra identità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo la seduta defatigante di domenica mattina, il Brescia riprenderà ad allenarsi mercoledì, sempre a Torbole. Al centro dell’attenzione rimangono le condizioni di Moncini (che sta cercando di rientrare gradatamente in gruppo) e di Borrelli (per lui lavoro in palestra dopo la botta subita alla spalla), ma l’atmosfera che accompagna le Rondinelle si è fatta del tutto diversa dopo la preziosa vittoria conquistata a Bolzano con il Sudtirol. Al "Druso" la squadra di Maran ha dato una dimostrazione importante di determinazione e compattezza, rispondendo nel modo più efficace a tutte le critiche che hanno fatto seguito alle due sconfitte consecutive con Cittadella e Reggiana.