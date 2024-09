Lega B manager Veltroni e campione del mondo ' 82 Dossena pronti a sfidare Balata per la presidenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) - IlVittorioe ildeldel 1982 Beppe, a quanto apprende l'Adnkronos, sonoMauroper ladellacalcio di Serie B. A dieci giorni dalla convocazione dell'Assemblea elettiva, prevista il 12 settembre, scadono i termini per la presentazione delle candidature che al momento sarebbero almeno tre:. Le proposte di candidatura sia di Beppeche di Vittorio, secondo quanto si apprende, sarebbero arrivate oltre il termine previsto che secondo lo statuto dovrebbe essere di 10 giorni dalla data fissata per l'Assemblea (11 settembre prima convocazione e 12 settembre seconda convocazione). Sono in corso le valutazioni degli organi competenti per determinare l'ammissibilità di ciascuna candidatura.