Incassi Cattivissimo me 4 resta al top e supera i 10 milioni

(Di lunedì 2 settembre 2024)in vetta al box office Cinetelme 4, nuovo episodio della saga animata di Chris Renaud e Patrick Delage con nella versione italiana le voci di Max Giusti, Arisa, Stefano Accorsi e Sofia Vergara, che nel weekend ha incassato 2.395.920 euro per un totale in due settimane di 10.566.468 euro. Conserva il secondo posto It Ends With Us - Siamo noi a dire basta diretto da Justin Baldoni, dall'omonimo romanzo di Colleen Hoover con 571.081 euro (complessivamente 2.201.329 euro in due settimane). Scala la classifica Il corvo di Rupert Sanders che si piazza al terzo posto, guadagnando in cinque giorni 288.236 euro che arrivano in totale a 377.635 euro. Si consolida al quarto posto Deadpool & Wolverine che incassa 258.653 euro nel weekend per un complessivo in sei settimane di 17.349.960 euro, seguito da Alien: Romulus che scende dal terzo al quinto posto con 206.