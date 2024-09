Foti FdI a Sky | Ius Scholae? È un tema estivo non è nel programma di governo né una priorità – Video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Non è neldi, non è unadi questo, non è un argomento che fino ad oggi è stato posto all’ordine del giorno, e sono passati due anni dall’inizio della legislatura, non l’ha posto neanche l’opposizione per due anni questo. È un”. Così Tommaso, capogruppo di FDI alla Camera, ospite a Start su Sky TG24, parlando dello Ius. Nello stesso giorno, secondo quanto apprende l’Ansa, Antonio Tajani ha trasmesso l’input ai capigruppo di Camera e Senato di iniziare a lavorare su una proposta organica sullo iusche dovrebbe essere completata entro fine mese. La proposta sarà poi presentata agli alleati per un confronto interno alla coalizione. L'articolo(FdI) a Sky: “Ius? È un, non è neldiné una” –proviene da Il Fatto Quotidiano.