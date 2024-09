È Inzaghi-ball signori! L’Inter è come un’orchestra | un dogma – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’non si è interrotto, anzi cresce, migliora e si evolve.vae la partita contro l’Atalanta ne è un manifesto. ORCHESTRA –chiude il primissimo scorcio di campionato al primo posto con sette punti. I nerazzurri, venerdì, sera, schiantando l’Atalanta per 4-0 hanno conquistato la vetta del campionato, che da poche ore condividono con Juventus, Torino e Udinese. Al netto dei punti, però, la Beneamata resta la vera squadra da battere. La più forte in circolazione, almeno per quanto riguarda il panorama italiano. Oggi il Corriere dello Sport esalta la magnificenza del gioco dei campioni d’Italia, con l’a farne da guida., infatti, è: tutti vanno all’unisono e a dirigerla è appunto il maestro in panchina. L’è tutt’altro che morto, anzi cresce, migliora e addirittura evolve.