Due morti inspiegabili a distanza di pochi metri una dall’altra… Succede in provincia di Latina

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tragedia a Santi Cosma e Damiano: Due Suicidi in Poche Ore Sconvolgono la Comunità Una comunità sotto shock e colpita dal dolore si pone un’unica domanda: perché? La scorsa domenica è stata una delle più terribili e inverosimili per l’intero paese di Santi Cosma e Damiano. Nel giro di poche ore, due persone, un uomo di 48 anni e un giovane di 17 anni, hanno deciso di togliersi la vita, lasciando la comunità in uno stato di incredulità e dolore. I funerali dell’imprenditore agricolo Oggi, lunedì 2 settembre, alle 17, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio in località Campomaggiore, si terranno i funerali dell’imprenditore agricolo di 48 anni, trovato impiccato a un albero all’interno della sua azienda in località Santa Maria.