Cosa succederà ora a X in Brasile?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Come abbiamo visto in un altro punto del nostro monografico di oggi, Elon Musk sembra talmente tanto intenzionato a dare battaglia alle autorità giudiziarie brasiliane che hanno stabilito la sospensione di X nel Paese, da non farsi problemi a pubblicare documenti secretati che provenivano direttamente dalla scrivania del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che ha portato avanti – sin dai primi mesi di questo 2024 – una causa contro la piattaforma social dello stesso Elon Musk. E questo clima battagliero di certo non suggerisce una rapida ricomposizione della vicenda che vede contrapposte le autorità brasiliane e il social network X. Gli animi, anzi, si stanno esacerbando.